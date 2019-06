Wisekey gründet in Rumänien Blockchain Center of Excellence

Das Cybersicherheits-Unternehmen Wisekey baut seine Präsenz in Südosteuropa aus.

In der rumänischen Hauptstadt Bukarest werde ein Blockchain Center of Excellence eröffnet, teilte die Gesellschaft am Montag mit. Dieses werde von der Erfahrungen und den Ressourcen von anderen Zentren rund um die Welt von Wisekey profitieren können.

Das übergeordnete Ziel des neuen Zentrum sei es zum einen, kurzfristig Umsätze zu maximieren, und zum anderen sollen Marktchancen in vielen Sektoren genutzt werden wie beispielsweise Detailhandel, Finanztransaktionen, Automobil, Gesundheit oder IT-Infrastruktur.

Das Geschäftsmodell der Blockchain Center of Excellence beruht auf der Unterstützung lokaler Blockchain Startups und Research-Gesellschaften bei der internationalen Bekanntmachung ihrer Technologien.

Zürich (awp)