Wisekey geht Partnerschaft mit ISMOsys ein

ISMOsys werde ab sofort die Sicherheitsprodukte von Wisekey an Kunden in weiten Teilen Europas sowie in der Türkei und in Indien vertreiben, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Zu den europäischen Ländern, in denen ISMOsys die Wisekey-Produkte anbietet, gehören Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Grossbritannien, Nordirland sowie die nordischen und die Beneluxländer.

sig/kw

Genf (awp)