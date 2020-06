Wisekey ernennt neuen Verkaufsleiter für europäischen Markt

Genf (awp) - Die auf Cybersecurity und Internet der Dinge (IoT) spezialisierte Firma Wisekey hat Cesar Martin-Perez zum Verkaufsdirektor für die Region Zentraleuropa ernannt. Er wird in seiner neuen Funktion von Deutschland aus für Wisekey tätig sein.

Gemäss einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung von Wisekey ist Martin-Perez diplomierter Elektroingenieur und verfügt über Erfahrung im Halbleitervertrieb und in der Geschäftsentwicklung von europäischen High-Tech-Unternehmen. Zuletzt war er beim Halbleiterhersteller Microchip tätig und leitete dort den Vertrieb von Smart-Home- und Smart-City-Technologien in der Region Europa, Naher Osten und Afrika.

Wisekey-Chef Carlos Moreira ist gemäss der Mitteilung "begeistert" über die Wahl von Martin-Perez. "Sein Hintergrund in der Halbleiterbranche und seine Erfahrungen im Verkauf komplexer Lösungen auf dem IoT-Markt werden sehr wertvoll sein", wurde Moreira zitiert.

