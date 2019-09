Wisekey ernennt Katsunori Miyahata als Sales Director in Japan

Zug (awp) - Das Cybersecurity-Unternehmen Wisekey will seine Präsenz im japanischen Markt ausbauen. Zu diesem Zweck sei Katsunori Miyahata zum neuen Sales Director in Japan ernannt worden, teilt das Unternehmen am Dienstag mit. Er solle dort den Vertrieb und die Marketing-Aktivitäten für die IoT-Sicherheitslösungen von Wisekey vorantreiben.

Katsunori Miyahata verfüge über langjährige Erfahrung in der IoT-, Halbleiter- und Hightechindustrie, hiess es in der Mitteilung. Zuletzt war er demnach als Manager bei der Semtech Corporation tätig.

an/ys