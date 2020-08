Wisekey bekommt Auftrag von grossem Telekomkonzern

Wisekey hat einen Auftrag von einem grossen europäischen Telekomkonzern erhalten.

Die Genfer Cybersecurity-Firma Wisekey wird ihre Vaultitrust-Lösung bei der Entwicklung einer neuen Generation von Smart Home-Boxen installieren, wie Wisekey am Freitag in einem Communiqué bekannt gab. Der Name des Telekomkonzerns und finanzielle Details wurden keine genannt.

Mit Vaultitrust sollen die Geräte im vernetzten Haushalt gegen Hacker gesichert werden. Vaultitrust bietet unter anderem Identitätsschlüssel, die in den Chips installiert werden.

