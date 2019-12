Wisekey arbeitet mit Fintech-Gruppe Wecan zusammen

Zug/Genf (awp) - Das Cybersicherheits-Unternehmen Wisekey und das Genfer Fintech-Unternehmen Wecan gehen eine strategische Partnerschaft ein. So werde sich die Wecan-Gruppe dem von Wisekey gegründeten Kompetenzzentrum für Blockchain in Genf anschliessen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Montag.

Beide Partner würden ihr Know-how auf den jeweiligen technologischen Ebenen einbringen um Synergie zu nutzen. Im Anfang 2019 gegründeten Kompetenzzentrum sollen Start-Up-Unternehmen im Blockchain-Bereich unterstützt werden. Finanzielle Angaben zur Zusammenarbeit werden in der Mitteilung keine gemacht.

an/uh