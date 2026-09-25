Wisekey ändert Namen in "WISeQey"

(Ergänzt um weitere Details wie Timing und neuem Tickersymbol nach dem Zwischentitel)

Zug (awp) - Im Zuge der Fusion mit der eigenen auf den Britischen Jungferninseln beheimateten Tochter Wisekey International Corp. wird Wisekey seinen Namen ändern. Wie das Unternehmen am Freitagnachmittag mitteilte, wurde Wisekey International Corp. bereits am 16. September in WISeQey Corp., oder kurz WISeQey, umbenannt.

Nach der Fusion werde WISeQey das "überlebende" Unternehmen aus der Fusion sein. "WISeQey wird infolge der Verschmelzung die fortbestehende juristische Person sein, über die die Gruppe ihre Aktivitäten fortsetzen wird", teilte das Unternehmen auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit. Das "Q" in WISeQey soll dabei den aktuellen Fokus auf die Quantentechnologie unterstreichen.

Bereits am 9. September hatten die Aktionäre von Wisekey an einer ausserordentlichen GV für den Zusammenschluss gestimmt. Noch unterliegt die Fusion aber den nötigen behördlichen Genehmigungen und stehe unter dem Vorbehalt der Erfüllung der Fusionsbedingungen.

Ferner gab Wisekey auch das Ergebnis des Aktienumtausches bekannt. Demnach wurden 5180 Klasse-B-Aktien von Wisekey in Klasse-B-Aktien von WISeQey gewandelt. Die verbleibenden Wisekey-B-Aktien und ADS wurden in 4'176'654 WISeQey-Stammaktien überführt. Aus den A-Aktien von Wisekey wurden 1'819'060 F-Aktien.

Umzug bis zum 2. Oktober abschliessen

Der geplante Umzug von Wisekey auf die Britischen Jungferninseln soll bis zum 2. Oktober abgeschlossen werden, heisst es in einer weiteren Mitteilung vom Freitag in der Nacht. Dann werden auch die Fusion vollzogen und die Registrierung erfolgt sein.

Der Umzug soll keinen Einfluss auf die operativen Geschäfte haben, verspricht das Unternehmen. So bleiben der operative Hauptsitz und die Leitung des Unternehmens in der Schweiz. Auch die weltweiten Geschäftsaktivitäten sollen wie bisher fortgeführt werden.

Die Stammaktien der neuen Gesellschaft WISeQey sollen den Plänen zufolge ab oder um den 5. Oktober herum an der US-Börse Nasdaq und der Schweizer Börse SIX unter dem Tickersymbol "WQEY" gelistet werden. Der letzte Handelstag der aktuell gelisteten Wisekey-B-Aktien soll der 2. Oktober sein.

Die neue Firmenstruktur soll WISeQey mehr Flexibilität verleihen. Gleichzeitig verspricht sich das Unternehmen einen besseren Zugang zu globalen Kapitalmärkten.

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