Wisekey-Aktionäre genehmigen Firmensitzverlegung auf Britische Jungferninseln

Genf (awp) - Die Aktionäre von Wisekey haben an der ausserordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch dem Antrag des Verwaltungsrats zur Verlegung des Firmensitzes auf die Britischen Jungferninseln zugestimmt. Gutgeheissen wurden auch der Fusionsvertrag vom 26. Juni 2026.

Konkret wird Wisekey mit der Firma Wisekey BVI zusammengelegt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Nach Vollzug der Fusion wird der Sitz der Holdinggesellschaft der Wisekey-Gruppe auf den Britischen Jungferninseln statt in der Schweiz liegen.

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