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WISeKey International b Aktie 127606275 / CH1276062754

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Finanzierungsrunde 25.06.2026 07:48:36

Wisekey-Aktie: WisekeySat beteiligt sich an spanischem Satellitenunternehmen Fossa

Wisekey-Aktie: WisekeySat beteiligt sich an spanischem Satellitenunternehmen Fossa

Wisekey hat mit seiner Tochtergesellschaft WisekeySat an der jüngsten Finanzierungsrunde des spanischen Satellitenunternehmens Fossa Systems teilgenommen.

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Wie viel WisekeySat investieren will, wird in der Mitteilung vom Donnerstag nicht bekanntgegeben.

Die Investition in Fossa System soll die Entwicklung einer sicheren europäischen Satelliteninfrastruktur für IoT- und Kommunikationsanwendungen vorantreiben, hielt Wisekey weiter fest. WisekeySat und Fossa arbeiten bereits seit 2021 zusammen, wobei kleine Satellitenplattformen mit Komponenten von WisekeySat zur sicheren IoT-Kommunikation ausgerüstet wurden.

awp-robot/mk/ys

Genf (awp)

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Bildquelle: Wisekey
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