Wisekey-Aktie: WisekeySat beteiligt sich an spanischem Satellitenunternehmen Fossa

Wie viel WisekeySat investieren will, wird in der Mitteilung vom Donnerstag nicht bekanntgegeben.

Die Investition in Fossa System soll die Entwicklung einer sicheren europäischen Satelliteninfrastruktur für IoT- und Kommunikationsanwendungen vorantreiben, hielt Wisekey weiter fest. WisekeySat und Fossa arbeiten bereits seit 2021 zusammen, wobei kleine Satellitenplattformen mit Komponenten von WisekeySat zur sicheren IoT-Kommunikation ausgerüstet wurden.

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Genf (awp)