WISeKey International b Aktie 127606275 / CH1276062754
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25.06.2026 07:48:36
Wisekey-Aktie: WisekeySat beteiligt sich an spanischem Satellitenunternehmen Fossa
Wisekey hat mit seiner Tochtergesellschaft WisekeySat an der jüngsten Finanzierungsrunde des spanischen Satellitenunternehmens Fossa Systems teilgenommen.
Die Investition in Fossa System soll die Entwicklung einer sicheren europäischen Satelliteninfrastruktur für IoT- und Kommunikationsanwendungen vorantreiben, hielt Wisekey weiter fest. WisekeySat und Fossa arbeiten bereits seit 2021 zusammen, wobei kleine Satellitenplattformen mit Komponenten von WisekeySat zur sicheren IoT-Kommunikation ausgerüstet wurden.
awp-robot/mk/ys
Genf (awp)
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