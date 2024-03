Wisekey-Aktie: Wisekey-Tochter steigt ins eSIM-Geschäft ein

Man biete vertrauenswürdige Zertifizierungen für eSIMs an, teilte das Genfer Unternehmen am Donnerstagabend in einem Communiqué mit.

Damit liessen sich die Nutzer schneller zertifizieren und könnten ihre Geräte schneller gebrauchen. Mit elektronischen SIM lassen sich die Beschränkungen von physischen SIM-Karten bei Anwendungen im Internet der Dinge (IoT) vermeiden. Denn traditionelle physische SIM-Karten würden in digitale Profile umgewandelt, was ihre Verwaltung viel leichter mache, hiess es.

