Wisekey-Aktie: Wisekey-Tochter Sealsq will 12,5 Mio Euro für Kauf von IC'ALPS SAS zahlen

Genf (awp) - Man habe eine grundsätzliche Einigung über einen Kaufvertrag erzielt, teilte Wisekey am Donnerstagabend in einem Communiqué mit. Dabei sei ein Kaufpreis von 12,5 Millionen Euro festgelegt worden.

Dieser bestehe aus 10 Millionen Euro in bar und 2,5 Millionen Euro in nicht verkäuflichen Sealsq-Aktien. Hinzu komme eine erfolgsabhängige Zahlung in Form von Aktien im Wert von bis zu 4 Millionen Euro, wenn IC'ALPS in den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2025 einen Umsatz von mehr als 11 Millionen Euro erziele, hiess es weiter.

Im vergangenen Jahr habe IC'ALPS einen Umsatz von 9,76 Millionen Euro erwirtschaftet nach 8,47 Millionen im Jahr 2023. Unter dem Strich hat das französische Unternehmen einen Nettoverlust von 2,0 Millionen Euro erlitten nach einem Gewinn von 0,32 Millionen im Jahr 2023. Im Ergebnis seien 0,62 Millionen Euro Verkäufe an Sealsq enthalten. Ohne diese Verkäufe hätte sich der Verlust der Franzosen im vergangenen Jahr auf 2,63 Millionen Euro belaufen, hiess es weiter.

Die Aktien von Sealsq, die als Teil der Gegenleistung ausgegeben werden, unterliegen einer obligatorischen Haltefrist von einem halben Jahr ab dem Datum ihrer Ausgabe, wie es weiter hiess. Nach der Übernahme werde die Rechnungslegung von IC'ALPS vom französischem Standard auf US-GAAP umgestellt. Damit würden sich wesentliche Anpassungen in den bisher ausgewiesenen Zahlen ergeben.

Wisekey hatte die Übernahmepläne im Februar angekündigt. Die französische Firma soll vollständig erworben werden. IC'ALPS mit Sitz in Grenoble habe rund 100 Angestellte. Damit will Wisekey seine Position in der Halbleiterindustrie stärken. Die Übernahme muss noch von den französischen Behörden genehmigt werden.

jb/