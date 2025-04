Wisekey-Aktie: Wisekey rutscht 2024 erneut tief in die roten Zahlen

Dank einer Kapitalerhöhung der Tochter SEALSQ weist Wisekey allerdings hohe Barmittelbestände aus.

Der Umsatz des Genfer Unternehmens schrumpfte 2024 auf 11,9 Millionen US-Dollar nach 30,9 Millionen im Jahr davor, wie den in der Nacht auf Karfreitag von Wisekey veröffentlichten Quartalszahlen zu entnehmen ist. Unter dem Strich erhöhte sich der Reinverlust auf 31,9 Millionen Dollar (2023: 15,4 Millionen).

2024 sei ein "Übergangsjahr" gewesen, in dem die Halbleiter-Kunden wegen des Übergangs zu einer neuen Technologiegeneration zunächst ihre Lagerbestände abgebaut hätten, heisst es in der Wisekey-Mitteilung. Gleichzeitig habe das Unternehmen rund 7 Millionen Dollar in neue Projekte und Technologien investiert.

Das Unternehmen verfügte per Ende 2024 über Barmittelbestände in Höhe von 90,6 Millionen Dollar. Diese stammten vor allem von der im vergangenen Jahr durchgeführten Kapitalerhöhung der an der US-Börse Nasdaq kotierten Tochtergesellschaft Sealsq.

Für das neue Jahr 2025 stellt Wisekey ein starkes Wachstum in Aussicht, das von den Entwicklungen für Quantenresistente Technologien durch Sealsq und einer steigenden Nachfrage nach IoT-Sicherheit ("Internet of Things") angetrieben werden soll. Wisekey habe zudem diverse Initiativen ergriffen um neue Ertragsquellen zu erschliessen und die Gewinnzahlen zu verbessern.

tp/

Genf (awp)