Wisekey-Aktie: Wisekey plant Gründung neuer Tochtergesellschaft

Sie werde als Special Purpose Vehicle (SPV) das dezentrale Technologieprojekt mit demselben Namen beherbergen, teilte Wisekey am Dienstagabend mit.

Die neue Tochtergesellschaft werde voraussichtlich Anfang Juli 2024 in Zusammenarbeit mit The Hashgraph Association gegründet, heisst es weiter. The Hashgraph Association bezeichnet sich selbst als unabhängige Non-Profit-Organisation, die "ein lebendiges, innovatives Ökosystem für Startups, Unternehmen und Regierungsinstitutionen auf der ganzen Welt" aufbauen wolle durch den Einbezug der dezentralen Kryptowährung Hedera Hashgraph. Die Hashgraph Association werde sich als strategischer Investor an der Zweckgesellschaft beteiligen, so Wisekey weiter.

"Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass der Betrieb des Sealcoin-Projekts am besten unter der Sealcoin AG als neuer Wisekey-Tochtergesellschaft fortgeführt werden kann", wird Wisekey-CEO Carlos Moreira in der Mitteilung zitiert. Die strategische Investition von The Hashgraph Association werde es Sealcoin ermöglichen, seine dezentralen Lösungen "mit der führenden industriellen und dezentralen Infrastruktur von Hedera zu integrieren, um ein starkes Ökosystem für dezentrale physische Infrastrukturnetzwerke ("Depin") zu schaffen". Ziel sei es, die IoT-Landschaft zu revolutionieren.

Genf (awp)