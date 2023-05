Wisekey-Aktie: Wisekey-Aktionäre erhalten per 23. Mai Sealsq-Aktien

An der ausserordentlichen Generalversammlung Ende April hatten die Aktionäre der Abspaltung des Halbleitergeschäfts (Sealsq) zugestimmt. Sealsq soll separat an die US-Börse Nasdaq gebracht und der Handel dieser Papiere am 26. Mai aufgenommen werden.

Demnach erhalten die Aktionäre von Wisekey 20 Prozent oder 1,5 Millionen der Sealsq-Aktien als Sachdividende. Jeder Inhaber von Wisekey-Aktien der Klasse B erhält einer Mitteilung vom Mittwoch 0,010527269 Sealsq-Stammaktien für jede Aktie B und jeder Inhaber von Wisekey-Aktien der Klasse A erhält 0,002105454 Sealsq-Stammaktien für jede Aktie A. Stichtag ist der 19. Mai 2023. Das Ex-Dividenden-Datum für die Wisekey-Aktien der Klasse A und die Aktien der Klasse B ist der 22. Mai 2023.

Jeder Inhaber von US-Zertifikaten (Wisekey-ADS) ist berechtigt, 0,10527269 SEALSQ-Stammaktien für jede ADS zu erhalten, die er bei Geschäftsschluss in New York am 22. Mai 2023 hält. Der Ex-Tag für die Wisekey-ADS ist der 24. Mai 2023.

Die Ausschüttung von Sealsq-Stammaktien an die Inhaber von Klasse-A-Aktien, Klasse-B-Aktien und ADS werde voraussichtlich am 23. Mai 2023 erfolgen.

