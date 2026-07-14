WISeKey International b Aktie 127606275 / CH1276062754
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14.07.2026 08:06:37
Wisekey-Aktie: Umsatz im ersten Halbjahr verdoppelt
Wisekey hat im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz mehr als verdoppelt.
Das Wachstum unterstreiche die starke operative Dynamik unter anderem in den Geschäftsbereichen Post-Quantum-Halbleiter und digitale Identität, so das Communiqué. Angaben zum Betriebsergebnis und zum Reinergebnis für das erste Halbjahr 2026 machte das Unternehmen in der Vorabmitteilung nicht.
Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte Wisekey seine Prognose eines Umsatzwachstums von 50 bis 100 Prozent. Gestützt werde diese Annahme durch eine Pipeline, die bis ins Jahr 2029 reiche und einen Wert von über 225 Millionen US-Dollar habe.
Die vollständigen Zahlen will das Unternehmen im September vorlegen.
rw/hr
Genf (awp)
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