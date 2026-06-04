WISeKey International b Aktie 127606275 / CH1276062754
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04.06.2026 14:09:36
WISeKey-Aktie tiefer: Geänderter US-Börsenprospekt für "WISeSat" eingereicht
WISeKey und seine Tochtergesellschaft "WISeSat" haben einen überarbeiteten Entwurf eines Börsenprospekts bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht.
Die Transaktion unterliegt noch behördlichen Prüfungen und weiteren Abschlussbedingungen, wie das Cyber-Sicherheitsunternehmen am Donnerstag mitteilte. Nach Abschluss der Transaktion sollen sowohl "WISeSat" als auch Columbus Acquisition Tochtergesellschaften einer neuen Holding werden. Die kombinierte Gesellschaft soll unter dem Börsenkürzel "WSAT" an der Technologiebörse Nasdaq gehandelt werden.
"WISeSat" entwickelt nach eigenen Angaben sichere Satelliteninfrastrukturen und weltraumgestützte Dienstleistungen für Anwendungen wie geschützte Kommunikation, digitale Identitäten und den sicheren Datenaustausch. "WISeSat" ist derzeit eine Tochter von "WISeKey" und betreibt über die Schweizer Gesellschaft "WISeSat.Space" ein Netzwerk von Nanosatelliten für sichere Internet-of-Things-Anwendungen.Die WISeKey-Aktie sinkt via SIX zeitweise um 1,2 Prozent auf 13,12 Franken.
awp-robot/to/hr
Genf (awp)
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