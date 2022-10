Wisekey-Aktie springt: Zwischenziel bei Auftrag auf Seychellen erreicht

Beim Projekt, das den Namen SeyID trägt, ging es laut den Angaben vom Montag um elektronische Behördendienste.

Die Plattform, die auf Wisekeys WISeID für digitale Identität basiert, sei nun in Betrieb und befinde sich in der letzten Phasen der Integration mit elektronischen Behördendiensten und privaten Unternehmen, etwa Bankdienstleistungen, so die Mitteilung von Wisekey. Im Jahr 2023 werde sie dann für Nicht-Einwohner geöffnet, um neue Dienstleistungen für den Tourismus und internationale Geschäfte anbieten zu können.

Im Schweizer Handel verlieren die Wisekey-Aktien zeitweise 1,05 Prozent auf 0,1506 Franken.

rw/kw

Genf (awp)