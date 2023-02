Wisekey-Aktie: Spinn-Off des Halbleiter-Geschäfts geplant

Ein entsprechender Registrierungs-Antrag für die Kotierung der Tochtergesellschaft Sealsq wurde bereits eingereicht.

Mit der Ausgliederung des globalen Halbleitergeschäfts sollen Markt-Chancen besser genutzt werden, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Zunächst werde Wisekey 100 Prozent der Sealsq-Aktien der Klasse F halten. 20 Prozent der Sealsq-Aktien sollen dann als Sachdividende an die Inhaber der an der Schweizer Börse kotierten Wisekey-Aktien der Klassen A und B sowie an die Besitzer der ADS (American Depositary Share) ausgeschüttet werden.

Die Transaktion soll zu Beginn des zweiten Quartals 2023 abgeschlossen werden, heisst es weiter. Sie stehe noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung der durch die US-Börsenaufsicht SEC.

an/uh

an/

Genf (awp)