Wisekey-Aktie: Philippe Monnier wird neuer Verwaltungsrat

Philippe Monnier wurde in das Gremium des Cybersecurity-Unternehmens berufen.

Er bringe viel Erfahrung mit und sei bereits für mehr als 10 Unternehmen in der Schweiz, Singapur, China und Japan im Verwaltungsrat tätig gewesen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. "Seine aussergewöhnliche internationale Erfahrung kombiniert mit einem tiefen Verständnis von Technologie und Digitalisierung passt perfekt zu unserer Vision für die Zukunft", so der Willkommensgruss von Gründer und Wisekey-CEO Carlos Moreira.

