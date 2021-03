Wisekey-Aktie legt zu: Wisekey übernimmt Minderheitsbeteiligung an Fossa Systems

Fossa Systems entwickelt kleine Satelliten, sogenannten Picosatelliten, wie Wisekey am Donnerstagabend mitteilte.

Diese strategische Investition ermögliche es Wisekey, Fossa Systems in die Wisekey-IoT-Plattform zu integrieren. Das soll bei der Entwicklung eines eigenen Satelliten namens Wisesat PocketQube helfen, der noch kleiner sein soll als der bereits kleine Würfelsatellit von Fossa.

Wisekey werde diese Satellitentechnologie seinen IoT-Kunden in einem Software-As-A-Service-Modell anbieten, damit diese ihre IoT-Anlagen auch in grossen und unversorgten geografischen Gebieten, wie zum Beispiel auf Seen, in Wüsten oder in den Bergen, über Satellitenkommunikation verbinden könnten.

Im Zürcher Handel am Freitag steigt die Aktie von Wisekey zeitweise um 1,23 Prozent auf 1,235 Franken.

Genf (awp)