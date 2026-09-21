Wisekey-Aktie im Plus: Neues Halbleiterzentrum im Kanton Jura geplant

Investitionen von bis zu 60 Millionen Franken

Der Cybersecurity-Spezialist Wisekey und seine Tochtergesellschaft Sealsq wollen gemeinsam mit dem Kanton Jura ein Zentrum für Post-Quantum-Halbleiter und Cybersicherheit aufbauen. Dazu haben die Partner eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet.

Die Investitionen für das geplante "Jura Center" sollen sich laut einer Mitteilung vom Montag über sechs Jahre auf rund 40 bis 60 Millionen Franken belaufen. Ziel sei es, in der Schweiz eigene Kompetenzen für die Entwicklung, Personalisierung und Prüfung von Halbleitern mit Post-Quanten-Verschlüsselung aufzubauen.

Bis zu 250 Arbeitsplätze geplant

Innerhalb von zwei Jahren sollen rund 40 direkte Arbeitsplätze entstehen, bis zum fünften Jahr 150 und bis zum achten Jahr mehr als 250. Mindestens 60 Prozent der Stellen sollen mit Bewohnern des Kantons Jura besetzt werden.

Die Wisekey-Aktie zeigt 0,93 Prozent tiefer bei 9,79 CHF.

Genf (awp)