Wisekey-Aktie im Minus: Wisekey und deutsche Arago gründen Joint Venture

Das Cyber-Sicherheitsunternehmen Wisekey und das deutsche auf künstliche Intelligenz spezialisierte Unternehmen Arago gründen in der Schweiz ein Gemeinschaftsunternehmen.

Unter dem Namen "WISeAI" sollen Lösungen für eine AIoT-Platform (Artificial Intelligence of Things) entwickelt werden, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst.

AIoT integriere Rechenchips, Sensoren, IoT-Systeme (Internet of Things), künstliche Intelligenz und Cloud-Daten-Dienste, wie es weiter heisst. Geschützt durch die Sicherheitsanwendungen von Wisekey könnten so Daten auf der HIRO-Plattform in sicherer Umgebung gesammelt und in Echtzeit verarbeitet werden. Das Ziel sei es, mit neuen Anwendungen und Angeboten etwa für die Industrie, den Detailhandel, den Finanzsektor, das Gesundheitswesen oder den Konsumgüterbereich zu wachsen.

An der Zürcher Börse muss das Papier von Wisekey am Donnerstag zwischenzeitlich Verluste von 0,56 Prozent auf 1,76 Franken verbuchen.

yr/mk

Zürich (awp)