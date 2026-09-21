WISeKey International b Aktie 127606275 / CH1276062754
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21.09.2026 11:15:00
Wisekey-Aktie gibt nach: Neues Halbleiterzentrum im Kanton Jura geplant
Wisekey und seine Tochter Sealsq wollen gemeinsam mit dem Kanton Jura ein Zentrum für Post-Quantum-Halbleiter und Cybersicherheit aufbauen.
Investitionen von bis zu 60 Millionen Franken
Die Investitionen für das geplante "Jura Center" sollen sich laut einer Mitteilung vom Montag über sechs Jahre auf rund 40 bis 60 Millionen Franken belaufen. Ziel sei es, in der Schweiz eigene Kompetenzen für die Entwicklung, Personalisierung und Prüfung von Halbleitern mit Post-Quanten-Verschlüsselung aufzubauen.
Bis zu 250 Arbeitsplätze geplant
Innerhalb von zwei Jahren sollen rund 40 direkte Arbeitsplätze entstehen, bis zum fünften Jahr 150 und bis zum achten Jahr mehr als 250. Mindestens 60 Prozent der Stellen sollen mit Bewohnern des Kantons Jura besetzt werden.Die Wisekey-Aktie zeigt sich bei 9,65 CHF rund 0,52 Prozent tiefer.
Genf (awp)
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