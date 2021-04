Wisekey-Aktie gewinnt: Wisekey arbeitet mit CasperLabs bei NFTs zusammen

Die Casper-Blockchain des Unternehmens soll auf der Plattform TrustedNFT.IO von Wisekey verwendet werden, wie das Genfer Cybersecurity-Unternehmen am Mittwochabend mitteilt.

Damit soll dar Handel mit Non-Fungible Tokens (NFTs) ermöglicht werden, etwa im Bereich Kunst und Luxusgüter. Eine erste grössere Versteigerung sei für Sommer 2021 geplant, heisst es weiter.

Wisekey-Titel klettern an der SIX 6,21 Prozent ins Plus auf 1,88 Schweizer Franken.

Genf (awp)