WISeKey International b Aktie 127606275 / CH1276062754
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02.10.2026 16:04:00
Wisekey-Aktie fester: Umzug auf Britische Jungferninseln vollzogen
Der Cybersecurity-Anbieter Wisekey hat seinen bereits angekündigten rechtlichen Umzug von der Schweiz auf die Britischen Jungferninseln vollzogen.
Die bisherigen B-Aktien von Wisekey werden noch bis Freitag an der Schweizer Börse SIX gehandelt. Ab Montag, dem 5. Oktober, sollen die Aktien der neuen Wiseqey unter dem Kürzel "WQEY" sowohl an der SIX als auch an der US-Technologiebörse Nasdaq gehandelt werden. Für jede bisherige B-Aktie erhalten Anleger grundsätzlich eine Aktie der neuen Gesellschaft.
Daneben hat die Wisekey-Tochter Wisesat ihre Fusion mit der Börsenhülle Columbus Acquisition abgeschlossen. Das auf sichere Satellitenkommunikation spezialisierte Unternehmen soll ab Freitag unter dem Kürzel "SAIQ" an der Nasdaq gehandelt werden.
Die Wisekey-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 1,84 Prozent auf 9,98 CHF.
to/
Zug (awp)
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WISeKey International b am 02.10.2026
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