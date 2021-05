Wisekey-Aktie bricht ein: Wisekey erhält weiteres Wachstumskapital von Alpha Blue Ocean

Das Geld fliesse Wisekey in Form eines kurzfristigen, in zwölf Monaten rückzahlbaren Darlehens zu, teilte Wisekey am Freitag mit.

Die Rückzahlung des Darlehens könne entweder in bar oder durch die Aufforderung von Blue Ocean, eine Wandelanleihe bis zu 10,8 Millionen Dollar zu zeichnen, erfolgen, heisst es weiter. Bei letzterem würde der Erlös der Anleihe zur Rückzahlung des kurzfristigen Darlehens herangezogen. Im Rahmen des Wandlers stellt Wisekey Klasse-B-Aktien bereit und man werde eine gewisse Zahl von Optionsscheinen ausgeben.

Das Geld will Wisekey unter anderem in den Ausbau der NFT-Auktionsplattform (Non Fungible Token) investieren. Das ist ein Marktplatz für den Kauf und Verkauf etwa von Kunstwerken oder Luxusgütern. Bereits wurden darüber Auktionen von Luxusuhren abgewickelt. Eine erste Grossauktion soll darauf im kommenden Sommer durchgeführt werden, schreibt Wisekey.

Mit Alpha Blue Ocean hat Wisekey bereits Finanzierungsvereinbarungen getroffen. So hatte Wisekey Anfang dieser Woche eine letzte Tranche aus einer Vereinbarung mit Alpha Blue Ocean über die Ausgabe und Zeichnung von Wandelanleihen in Anspruch genommen. Die gesamte Vereinbarung in Höhe von insgesamt 15,5 Millionen Franken sei somit vollständig in Anspruch genommen worden, teilte Wisekey am Montagabend mit.

Wisekey-Titel fallen an der SIX zeitweise um 1,00 Prozent auf 1,49 Franken.

