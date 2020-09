Wisekey-Aktie bricht ein: Wisekey arbeitet mit Blockchain-Unternehmen Iotex zusammen

Der Cybersecurity-Spezialist Wisekey geht eine Partnerschaft mit dem Blockchain-Unternehmen Iotex ein.

Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam Tools für sichere Fertigungen entwickeln, konkret für einen über die Blockchain laufenden 3D-Drucker.

Dabei bringt Wisekey seine Kompetenzen im Bereich der Mikrochips und sicheren Halbleiter ein, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess. Finanzielle Details zur Partnerschaft wurden nicht genannt.

Für die Wisekey-Aktie geht es am Dienstag deutlich abwärts. An der SIX verliert das Papier zeitweise 2,07 Prozent auf 1,19 Franken.

tt/yr

Zürich (awp)