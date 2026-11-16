Wise Group AB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wise Group AB hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.58 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Wise Group AB ein Ergebnis je Aktie von -0.810 SEK vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4.74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 95.5 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 90.9 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.ch