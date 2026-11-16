Wisdom Marine Lines: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Wisdom Marine Lines hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.75 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wisdom Marine Lines ein EPS von 0.340 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 191.5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 27.60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 150.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch