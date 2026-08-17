Wiscom verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wiscom hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 167.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 37.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30.75 Milliarden KRW – ein Plus von 16.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wiscom 26.47 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch