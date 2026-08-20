WiSA Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

WiSA Technologies hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.12 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WiSA Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 286.21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.7 Millionen USD im Vergleich zu 1.7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch