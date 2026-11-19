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19.11.2026 06:37:00
Wirtualna Polska veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Wirtualna Polska hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.57 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3.28 PLN je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Wirtualna Polska im vergangenen Quartal 739.6 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wirtualna Polska 722.2 Millionen PLN umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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