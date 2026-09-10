Wirtualna Polska hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Wirtualna Polska hat sich am 08.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.18 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.380 PLN je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.13 Prozent auf 579.4 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 540.8 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch