Wirtschaftsministerium lehnt Forderung nach Auslaufen der Corona-Hilfen ab

Börse aktuell - Live Ticker

Zur Wochenmitte sind an den US-Märkten vorbörslich kaum Veränderungen zu erkennen. Am heimischen Aktienmarkt sind am Mittwoch kleine Gewinne zu sehen, während der deutsche Leitindex etwas tiefer steht. In Fernost ging es zur Wochenmitte deutlich aufwärts.