Wirtschaft mahnt Merkel zu wachstumsfreundlicher Politik in Ratsvorsitz

BERLIN (Dow Jones)--Verbände der deutschen Wirtschaft haben vor der am Nachmittag im Europaparlament geplanten Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft eine wachstumsfreundliche Politik gefordert und dabei auch den Klimabereich betont. "Der deutsche Ratsvorsitz und das Europäische Parlament müssen an einem Strang ziehen, damit sich Europa wirtschaftlich so schnell wie möglich erholt", mahnte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang.

Die Parlamentarier sollten konstruktiv zum Wiederaufbauprogramm des Binnenmarktes und einer wachstumsfreundlichen Reformagenda beitragen. Ziel müsse es sein, die Industrie- und Digitalstrategie konsequent umzusetzen und eine entschlossene Aussen- und Handelspolitik mit dem Abschluss des EU-Mercosur-Abkommens zu verfolgen. "Oberste Priorität der deutschen Präsidentschaft muss der finanzielle Wiederaufbau Europas sein", forderte Lang.

Maximalforderungen aus dem Europaparlament wie unnötige Steuern und Abgaben würden die Gesundung der europäischen Wirtschaft aber erheblich belasten. Die schwerste Wirtschaftskrise in der EU-Geschichte verlange von allen politischen Kräften im Parlament Kompromisse. Der Green Deal der EU müsse zu einem kraftvollen Wachstumsprogramm werden, sonst drohe er europäische Unternehmen massiv zu überfordern. "Die Abgeordneten sollten Zukunftsinvestitionen anschieben, statt diese durch immer neue Zielverschärfungen zu erschweren", betonte Lang.

Handwerk dringt auf Belastungsmoratorium

Der Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Holger Schwannecke, erklärte, Deutschland stehe am Beginn seiner wohl schwierigsten EU-Ratspräsidentschaft. "Es gilt, auf Basis der gemeinsamen europäischen Werte das Fundament der Europäischen Union zu stärken, Europa zukunftsfest aufzustellen, internationale Handelsbeziehungen zu festigen und wichtige Impulse für den wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufschwung nach der Corona-Krise zu setzen", hob er hervor.

Die Aufmerksamkeit des Handwerks gelte auch einem Belastungsmoratorium für Betriebe und Beschäftigte. "Gerade jetzt, in der aktuellen Situation, muss Politik alles unterlassen, was den Neustart aus der Krise heraus erschweren kann", mahnte Schwannecke. Die Verantwortung den Betrieben gegenüber sei gross. So sei es wichtig, dass unter deutscher Ratspräsidentschaft der neue EU-Haushalt bis 2027 verabschiedet werde, denn das Handwerk brauche Gewissheit, dass und wie die handwerksrelevanten EU-Programme weiterliefen.

Der ZDH begrüsste zudem, dass die Ratspräsidentschaft die Wettbewerbsfähigkeit von Industrie und Mittelstand verbessern wolle. So müsse das geplante europäische Klimagesetz "gerade in der nun einsetzenden Erholungsphase ökologische und ökonomische Ziele miteinander in Einklang bringen". Generell sei es jetzt wichtig, die in den vergangenen Monaten verstärkt auseinanderdriftenden nationalen Kräfte wieder auf europäischer Ebene zusammenzuführen.

