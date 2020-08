Wirtschaft fordert vor Maas-Reise Grenzöffnung nach Russland

BERLIN (Dow Jones)--Im Vorfeld des Treffens von Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow am Dienstag hat die deutsche Wirtschaft die Wiederaufnahme des regulären Flugverkehrs zwischen beiden Staaten gefordert. Die Unterbrechung des Personenverkehrs habe "massive Folgen auf Investitions- und Instandhaltungsprojekte in beiden Ländern", erklärte der Chef der Deutsch-Russisch Auslandshandelskammer (AHK), Matthias Schepp. "Eine Öffnung der Grenzen würde daher wie ein zusätzliches zweites Konjunkturpaket in den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen wirken."

Der Luftverkehr zwischen beiden Ländern ist seit März durch die Anti-Corona-Massnahmen unterbrochen. Derartige "tote Punkte" müssten durch die Moskau-Reise von Maas überwunden werden, so Schepp. Für Maas ist es die erste Russland-Reise seit Beginn der Corona-Krise. Der SPD-Politiker wird neben Moskau auch St. Petersburg besuchen.

Am frühen Freitagmorgen ist unterdessen der fünfte Sonderflug aus Frankfurt mit 136 Fluggästen an Bord in Moskau gelandet. Insgesamt konnten mit den von der AHK und der Deutschen Botschaft in Moskau organisierten Rückholflügen mehr als 250 deutsche Geschäftsleute nach Russland zurückkehren.

