Wires Fabriks (SA): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Wires Fabriks (SA) hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.16 INR gegenüber 0.040 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 291.6 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 4.33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 279.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch