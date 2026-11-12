DAX 40 998032 / DE0008469008
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Wirecard-Skandal
|
12.11.2026 13:52:00
Wirecard-Prozess: Gericht setzt Verteidigern Frist, Urteil rückt näher
Im Münchner Mammutprozess um den Milliardenbetrug beim 2020 kollabierten Skandalkonzern Wirecard steuern die Richter auf das Urteil zu.
Dafür planen die Richter sechs Verhandlungstage ein. Anschliessend wäre ein Urteil vor Weihnachten möglich - das wäre kurz nach dem vierten Jahrestag der am 8. Dezember 2022 begonnenen Hauptverhandlung. "Auch das ist jetzt schon knapp, wenn wir sechs Tage für die Plädoyers brauchen", sagte Richter Födisch.
Der DAX-Konzern Wirecard hatte im Juni 2020 Insolvenz angemeldet, weil in der Bilanz verbuchte Guthaben von 1,7 Milliarden Euro nicht auffindbar waren - bis heute hat Insolvenzverwalter Michael Jaffé keine Spur des Geldes gefunden. Laut Anklage erdichteten Braun und Komplizen über Jahre nicht vorhandene Umsätze des Zahlungsdienstleisters, um die kreditgebenden Banken zu täuschen. Die Staatsanwaltschaft bezifferte den Betrugsschaden auf drei Milliarden Euro.
Brauns Verteidigungstheorie stösst auf keinen Glauben
Der ehedem in Dubai für Wirecard tätige Manager Oliver Bellenhaus hat die Darstellung der Staatsanwaltschaft in allen wesentlichen Punkten bestätigt. Der seit über sechs Jahren in Untersuchungshaft sitzende Ex-Konzernchef Braun hingegen bestreitet seit Prozessbeginn sämtliche Vorwürfe - und betonte erneut, er sei fest von der Existenz der vermissten Milliarden ausgegangen: "Ich äussere gar keine Theorien", sagte Braun zum Vorwurf der Richter, seine Darstellung seien nicht schlüssig. Der 1969 geborene österreichische Manager verteidigt sich mit dem Argument, die Geschäfte seien echt gewesen, die Gewinne jedoch vom untergetauchten Ex-Vertriebsvorsand Jan Marsalek, Bellenhaus und weiteren Komplizen veruntreut worden.
/cho/DP/jha
MÜNCHEN (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|26’770.60
|0.40%
Börse aktuell - Live TickerSMI mit neuem Rekordhoch -- DAX knackt erstmals 27'000er-Marke -- Wall Street vorsichtig erwartet -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. An den US-Börsen wird mit einer vorsichtigen Eröffnung gerechnet. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.