Wirecard-Prozess: Gericht setzt Verteidigern Frist, Urteil rückt näher

Die vierte Strafkammer des Münchner Landgerichts setzte den Verteidigern des früheren Vorstandschefs Markus Braun und der zwei Mitangeklagten am 291. Prozesstag eine zweiwöchige Frist für letzte Beweisanträge. Die Beweisaufnahme endet am 26. November. Sofern es keine neuerliche Verzögerung gibt, sollen danach die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigern sowie die letzten Worte des früheren Vorstandschefs Markus Braun und seiner beiden Mitangeklagten folgen.

Dafür planen die Richter sechs Verhandlungstage ein. Anschliessend wäre ein Urteil vor Weihnachten möglich - das wäre kurz nach dem vierten Jahrestag der am 8. Dezember 2022 begonnenen Hauptverhandlung. "Auch das ist jetzt schon knapp, wenn wir sechs Tage für die Plädoyers brauchen", sagte Richter Födisch.

Der DAX-Konzern Wirecard hatte im Juni 2020 Insolvenz angemeldet, weil in der Bilanz verbuchte Guthaben von 1,7 Milliarden Euro nicht auffindbar waren - bis heute hat Insolvenzverwalter Michael Jaffé keine Spur des Geldes gefunden. Laut Anklage erdichteten Braun und Komplizen über Jahre nicht vorhandene Umsätze des Zahlungsdienstleisters, um die kreditgebenden Banken zu täuschen. Die Staatsanwaltschaft bezifferte den Betrugsschaden auf drei Milliarden Euro.

Brauns Verteidigungstheorie stösst auf keinen Glauben

Der ehedem in Dubai für Wirecard tätige Manager Oliver Bellenhaus hat die Darstellung der Staatsanwaltschaft in allen wesentlichen Punkten bestätigt. Der seit über sechs Jahren in Untersuchungshaft sitzende Ex-Konzernchef Braun hingegen bestreitet seit Prozessbeginn sämtliche Vorwürfe - und betonte erneut, er sei fest von der Existenz der vermissten Milliarden ausgegangen: "Ich äussere gar keine Theorien", sagte Braun zum Vorwurf der Richter, seine Darstellung seien nicht schlüssig. Der 1969 geborene österreichische Manager verteidigt sich mit dem Argument, die Geschäfte seien echt gewesen, die Gewinne jedoch vom untergetauchten Ex-Vertriebsvorsand Jan Marsalek, Bellenhaus und weiteren Komplizen veruntreut worden.

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MÜNCHEN (awp international)