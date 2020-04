Wirecard beruft Deutsche-Börse-Vorstand Stars in Aufsichtsrat

Wirecard hat eine Nachfolgerin für die ausscheidende Aufsichtsräte Susana Quintana-Plaza gefunden.

Wirecard hat die Berufung der scheidenden Deutsche-Börse-Vorständin Hauke Stars in den Aufsichtsrat offiziell bestätigt. Wie der DAX -Konzern mitteilte, wird sie auf der anstehenden ordentlichen Hauptversammlung zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen. Sie folgt auf Susana Quintana-Plaza, die ihr Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt hat.

Stars gehört dem Vorstand der Deutsche Börse AG seit 2012 an. Bei dem DAX-Konzern leitet sie den Geschäftsbereich, zu dem Börsengänge, der Aktienhandel und die Startup-Förderung gehören. Sie ist ausserdem Arbeitsdirektorin des Konzerns. Sie hatte aber angekündigt, ihren Vertrag nicht zu verlängern und den Konzern im November 2020 zu verlassen.

Wirecard-Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann hatte dem Handelsblatt zuvor die Personalie bestätigt. Er kündigte nun an, im Rahmen der Hauptversammlung zwei weitere, neue Mitglieder zur Wahl in den Aufsichtsrat vorzuschlagen. Das Gremium soll damit erweitert werden.

Der Zahlungsdienstleister aus Aschheim bei München war zuletzt in schweres Fahrwasser geraten. Nach zahlreichen kritischen Medienberichten rund um den gravierenden Vorwurf des Bilanzbetrugs wollte Wirecard durch die Vorlage eines Sonderprüfberichts der Wirtschaftsprüfer von KPMG am Dienstag die Wogen glätten. Belege für eine Bilanzfälschung fanden die Prüfer zwar keine, dafür übten sie scharfe Kritik an den internen Strukturen und Prozessen Wirecards. Die Aktie gab daraufhin über ein Viertel nach.

FRANKFURT (Dow Jones)