Wirecard-Aktie zieht um 20 Prozent an: Reges Interesse an Unternehmensteilen der insolventen Wirecard - Bundesbank will Reform der Wirtschaftsprüfung

Im vorläufigen Insolvenzverfahren über das Vermögen der Wirecard AG gibt es trotz der schwierigen Ausgangslage und der zu Verfahrensbeginn fehlenden Liquidität Fortschritte.

So sei zwischenzeitlich die Liquidität bis auf weiteres gesichert, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Michael Jaffé mit. Die eingeleiteten Investorenprozesse kämen gut voran.

Dies gelte insbesondere für die Wirecard North America Inc. Hier hätten rund 60 Interessenten Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnet. Es fanden in den letzten Tagen bereits zahlreiche Management-Präsentationen statt, zudem konnten sich die Bieter in virtuellen Datenräumen informieren.

In den nächsten Wochen soll die finale Phase des Verwertungsprozesses beginnen, in der die Bieter konkrete Erwerbsangebote abgeben können. "Das Feedback aus den Management-Präsentationen ist sehr positiv. Die Interessenten zeigen erhebliches Interesse am Erwerb des eigenständig und unabhängig am Markt agierenden Unternehmens", sagte Jaffé.

Daneben laufe das Kerngeschäft weiter und werde ebenfalls Investoren zum Erwerb angeboten. Dieses Geschäft habe sich trotz der Turbulenzen stabilisiert. Hier hätten 77 Interessenten Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnet. Daneben sollen zahlreiche Verwertungsprozesse für die weiteren weltweiten Beteiligungen eingeleitet werden, die unabhängig vom Kerngeschäft veräussert werden können.

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat sich in die Aufarbeitung des Wirecard-Skandals eingeschaltet und eine Reform der Wirtschaftsprüfung gefordert. "Wirecard ist ein Skandal, und dem müssen wir künftig wirksamer vorbauen", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es werde darum gehen, "Regeln und Verfahren vor allem bei Wirtschafts- und Bilanzprüfung mehr Biss zu geben".

Ehrliche Bilanzen seien für jedes Unternehmen wichtig, betonte Weidmann. "Beispielsweise sollten das Verfahren der Bilanzprüfung und die Aufgaben, Möglichkeiten und Haftung der Wirtschaftsprüfer überdacht werden. So müssen sie etwa in der Lage sein, internationale Verflechtungen des Geschäfts besser zu durchleuchten."

Bei Wirecard habe es offenbar Betrug in ganz erheblichem Umfang gegeben, stellte der Notenbankchef fest. "Kriminelles Verhalten lässt sich leider nie völlig ausschliessen. Aus meiner Sicht ist entscheidend, Betrugsfälle früh aufzudecken, auch damit sie nicht solche Ausmasse annehmen können."

Wirecard hatte Ende Juni Insolvenz angemeldet, nachdem der DAX-Konzern mutmassliche Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden einräumen musste.

Für die Wirecard-Aktie geht es am Montag kräftig nach oben: Das Papier gewinnt zeitweise auf XETRA 20,74 Prozent und steigt auf 1,92 Euro.

