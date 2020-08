Wirecard-Aktie fliegt aus Indizes: Börsen-Mitteilung zu Wirecard-Rauswurf erwartet

Auf die Mitteilung der Deutschen Börse zum Wirecard-Rauswurf aus DAX und TecDAX warten Händler.

Nach Berechnungen von Dow Jones Newswires dürften für Wirecard Delivery Hero im DAX folgen und LPKF Laser im TecDAX AIXTRON dürften in den MDAX und HORNBACH Baumarkt in den SDAX aufsteigen. "Während der Aufstieg von Delivery Hero und von LPKF vielfach erwartet wird, hat ein Aufstieg von AIXTRON und HORNBACH noch Überrraschungspotenzial", so ein Markttteilnehmer.

Die Mitteilung der Börse wird für den Abend nach Börsenschluss der Wall Street erwartet, vollzogen werden die Änderungen dann am Freitag zu den Schlusskursen im Xetra-Handel.

DJG/hru/flf

Dow Jones Newswires