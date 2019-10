Wirecard-Aktie dreht nach angehobenen Zielen ins Minus - Mittelfristig mehr Umsatz und Gewinn erwartet

Der Zahlungsdienstleister Wirecard wird bei seiner Langfriststrategie "Vision 2025" ehrgeiziger.

Das im Jahr 2025 zu erwartende Transaktionsvolumen werde jetzt mit mehr als 810 Milliarden Euro angenommen und das EBITDA soll mehr als 3,8 Milliarden Euro erreichen, wie der DAX -Konzern anlässlich seines Kapitalmarkttags in New York mitteilte. Beim Konzernumsatz schätzt Wirecard nun mehr als 12 Milliarden Euro. Die Konversion des freien Cashflows wird unverändert mit mehr als 65 Prozent erwartet.

"Vision 2025" sah bislang einen Anstieg des Transaktionsvolumens auf mehr als 710 Milliarden Euro vor. Der Umsatz sollte auf über 10 Milliarden Euro klettern und der operative Gewinn (EBITDA) auf über 3,3 Milliarden Euro. Wirecard begründete am Dienstag die neuen Ziele unter anderem mit den "leistungsstarken Partnerschaften" wie mit der japanischen Softbank.

Auf dem Kapitalmarkttag, der ab 10.00 Uhr Ortszeit in New York (16.00 Uhr MESZ) stattfindet, wollen Wirecard-CEO Markus Braun, CFO Alexander von Knoop und Vertreter des Managements neben "Vision 2025" weitere Einblicke in die Unternehmensentwicklung geben. Thematisiert werden sollen insbesondere Innovationen und Wachstumstreiber rund um das Thema "Commerce on the Move".

Im frühen Dienstagshandel gewannen die Anteilsscheine von Wirecard zunächst, drehten dann jedoch und gaben zuletzt 4,64 Prozent ab auf 137,80 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)