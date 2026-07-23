|
23.07.2026 07:21:00
Wird die KI zum neuen Gatekeeper in der Finanzberatung?
Hier für den vollständigen Artikel klicken
Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben
Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBerichtssaison nimmt Fahrt auf: SMI und DAX schlussendlich fester -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schliessen mit Verlusten
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt waren am Mittwoch Aufschläge zu sehen. An den US-Börsen war keine klare Richtung auszumachen. Die Märkte in Asien zeigten sich zur Wochenmitte mehrheitlich tiefer.