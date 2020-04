"Wir wünschen uns eine Branche, die sich auf ihre Verantwortung konzentriert." - Andreas Zingg von Vanguard im Interview

Wir betrachten unser genossenschaftlich organisiertes Unternehmen als Modell, das die Richtung in eine bessere, vor allem am Wohl der Anleger ausgerichtete Zukunft der Finanzindustrie weisen soll.

Andreas Zingg: Gerne. Gerade weil es eine spannende Geschichte ist - bedenken Sie, allein die Gründung von Vanguard in der genossenschaftlichen Form war eine Herausforderung, die unseren Gründer John C. Bogle fast sieben Jahre lang hat kämpfen lassen, bevor von den Behörden alles genehmigt war. Als dann alles stand, war er noch weit von Erfolgen entfernt - so wurde er die ersten Jahre, wenn nicht das erste Jahrzehnt, mit seiner Idee des Index-Fonds belächelt. Bogle’s Folley - Bogle’s Schnappsidee - war damals ein geflügelter Begriff in der Industrie.

Aber dann kamen die Highlights - ganz vorn voran, der Vanguard-Effekt. Als Vanguard eine gewisse Grösse erreichte, und die Finanzindustrie mit niedrigen Kosten revolutionierte, entstand dieses Phänomen. Bis heute sehen wir in Ländern, in denen Vanguard neu auf den Markt kommt, einen Trend von Kostensenkungen bei ETF-Produkten, von denen Endanleger weltweit profitieren. Zuletzt haben wir diesen Effekt auch in Deutschland beobachten können.

Natürlich gibt es auch Herausforderungen. So sehen wir zum Beispiel den aktuellen Trend zu Themen- und Nischenprodukten eher kritisch, denn hier ist stellenweise fraglich, ob die unterliegende Liquidität solcher Produkte jederzeit gegeben ist. Gerade in Zeiten des Corona Virus ist es eine Herausforderung, Kunden an die Hand zu nehmen und ihnen unsere Philosophie auch in Krisenzeiten nahezubringen: auf Kurs bleiben und das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Rendite hinterherzujagen bringt keine Gewinner.

Was unterscheidet Vanguard konkret von anderen Anbietern und was ist Ihr Erfolgsrezept?

Vanguard macht insbesondere seine Struktur und Kultur aus. Beide sind von unserem Gründer Jack Bogle explizit definiert worden. Index-Pionier Bogle gründete Vanguard 1975 mit dem Gedanken, ein Unternehmen zu schaffen, das ganz im Interesse der Anleger steht. Ziel war es, eine genossenschaftliche Struktur aufzubauen, die keinen Interessenkonflikt zwischen Investor und Unternehmen aufkommen lässt. Somit stehen wir immer für Transparenz und Fairness. Warum hat Jack so eine Struktur gewollt? Ganz einfach aus der Überzeugung, dass Geld nicht alles ist, was die Menschen bewegt, sondern vor allem Werte und der Charakter. Das hat ihn angetrieben und treibt uns jeden Tag aufs Neue an. Dies spiegelt sich auch in seinem Unternehmen wider.. Mit dieser Philosophie haben wir es geschafft, der zweitgrösste Asset Manager weltweit zu werden. Und diese genossenschaftliche Struktur erlaubt uns, die Gewinne von Vanguard in Form niedriger Gebühren an die Investoren zurückzugeben.

Welche Vorteile und Chancen bietet Vanguard für Anleger?

Zum einen haben wir wie schon gesagt keinen Interessenskonflikt zwischen dem Anleger und unserem Unternehmen. Unsere Kunden stehen immer im Mittelpunkt. Zum anderen ist die gesamte Produktpalette von Vanguard auf Effizienz und Skalierbarkeit getrimmt. Dabei liegen unsere Stärken darin, dass wir permanent darauf achten, unsere Kosten zu optimieren, sowie zum anderen auf der Tatsache, dass unser Fokus auf Kernanlageprodukten mit langfristigen Anlagehorizonten liegt.

Das sind hauptsächlich Aktien und Anleiheprodukte und nicht Nischen- oder Trendprodukte. Damit schaffen wir es, die entsprechenden Skaleneffekte zu erzielen.

Sie haben eine vergleichbar kleine Produktpalette im Gegensatz zu Wettbewerbern. Warum?

Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Produktpalette für den Endanleger alle Kernbausteine liefert, die er zum erfolgreichen Investieren benötigt. Wichtig ist uns, dass ein Produkt breit diversifiziert ist, langfristig orientiert, transparent und kostengünstig. Das sind unsere Investmentvehikel, und so bieten wir unseren Kunden Zugang an die Kapitalmärkte zu Preisen, die vormalig auf institutionelle Investoren begrenzt waren. Banal gesagt sind wir der festen Überzeugung, dass es zu viele Produkte im Markt gibt und der Endanleger vielleicht sogar überfordert ist, eine für ihn passende Entscheidung zu treffen. Frei nach dem Motto: Schuster, bleib bei deinen Leisten, und so bleiben wir unserer Kernbausteinphilosophie treu.

Vanguard definiert vier Prinzipien für den Anlageerfolg. Können Sie diese Prinzipien bitte näher erläutern?

Wir arbeiten auf der Grundlage von vier Prinzipien: Klare und realistische Ziele setzen, das Anlagevermögen auf breit diversifizierte Fonds verteilen, Kosten minimieren, um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Unsere Kunden profitieren davon in Form von Beständigkeit, Verlässlichkeit, optimaler Kosteneffizienz und klaren Rendite-Risiko-Vorteilen. Damit einhergehend sind unsere Fonds eben Grundbausteine einer langfristigen und ganzheitlichen Vermögensanlage, die unsere Kunden für Jahrzehnte halten. Deshalb erfolgt die Entwicklung neuer Produkte einem durchdachten, durch fundierte Analysen untermauerten Prozess - ohne Rücksicht auf kurzfristige Modetrends. Die Vanguard Fondspalette ist entsprechend diversifiziert und langlebig.

Sie beschreiben auf Ihrer Website: "Geldanlage muss weder kompliziert noch teuer sein". Was bedeutet das konkret?

Konkret bedeutet das, dass wir uns aktiv dafür einsetzen, dass jeder Anleger von uns und unserer Branche insgesamt ein faires und transparentes Angebot erhält. Hierfür stellt Vanguard sicher, dass jeder Anleger möglichst nur für seine eigenen Transaktionskosten zahlt. Anders als andere Vermögensverwalter zahlen wir zudem keine Provisionen oder Prämien an Distributoren oder Abwicklungsplattformen. Zudem berechnet Vanguard neben der Verwaltungsgebühr keine zusätzlichen Gebühren, die dem Fondsvermögen belastet werden. Die gesamten Nettoerträge aus Leihgeschäften fliessen an die Fonds zurück, Vanguard selbst behält keine Gewinne ein. Auch nutzen wir nur voll physisch replizierende Produkte.

Wir betrachten unser genossenschaftlich organisiertes Unternehmen als Modell, das die Richtung in eine bessere, vor allem am Wohl der Anleger ausgerichtete Zukunft der Finanzindustrie weisen soll. Wir wünschen uns eine Branche, die sich auf ihre Verantwortung konzentriert - den umsichtigen Umgang mit dem Geld anderer Menschen ausschliesslich in deren Interesse. Das Ziel von Vanguard ist eine Branche mit der Vision der treuhänderischen Pflicht und des Dienstes für die Aktionäre sowie mit Werten, die auf den bereits bewährten Prinzipien der langfristigen Geldanlage beruhen und auf einer treuhänderischen Verwaltung, welche Integrität im Dienste unserer Kunden erfordert.

Was wäre ein Ratschlag, welchen Sie Anlegern mit auf den Weg geben würden?

Hier berufe ich mich ganz klar auf unseren Gründer John Bogle. Er zitierte immer zwei Sätze, die einfach sind, aber doch so aussagekräftig: "Suchen Sie nicht die Nadel, sondern kaufen sie den Heuhaufen" und "Halten Sie den Kurs". Wenn man unser Denken, Bestreben und Handeln in zwei Sätzen zusammenfassen müsste, denke ich, wären es sicherlich diese zwei. Und das gilt auch für unsere Kunden.

Andreas Zingg

Head of Switzerland & Liechtenstein, Managing Officer, Vanguard

Dr Andreas Zingg is the Managing Officer for Vanguard Investments Switzerland GmbH. He joined Vanguard in 2016. Prior to assuming his current role, he was Head of iShares Sales Middle East & Africa and Head of iShares Sales for the German-speaking parts of Switzerland at BlackRock. Before he joined BlackRock in 2010, Andreas Zingg worked for UBS Global Asset Management, most recently as Senior Product Specialist for UBS ETFs. He began his career as project manager with McKinsey & Co. in Zurich, where he was responsible for leading projects with a particular focus on the areas of corporate strategy, business transformation and distribution strategies for clients in the financial sector. Andreas studied economics and finance at the University of St. Gallen and has earned a PhD in Business Administration from the University of St.Gallen in 2009.

