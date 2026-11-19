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19.11.2026 07:36:15
"Wir müssen ihn zurückbringen": Tech-Elite trommelt für Rückkehr Huangs zu Nvidia
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Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
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