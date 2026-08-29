Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Motivation im Arbeitsalltag: Diese Tricks und Tipps erhöhen die Motivation
Inferenz-Boom als Kurstreiber für Aktien: Warum NVIDIA & Co. vor dem nächsten Ausbruch stehen
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
Zu viel Regulierung bei KI? Siemens-Chef äussert Bedenken - Aktie im Fokus
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.08.2026 04:16:31

"Wir hinken stets hinterher": Siemens-Chef warnt Brüssel vor KI-Überregulierung 

Siemens
272.20 CHF 1.02%
Kaufen Verkaufen
Siemens-Chef Busch sieht die Künstliche Intelligenz nicht als Blase, sondern als grösste Wette der Geschichte auf Technologie. Umso mehr stört ihn der Regelungseifer aus Brüssel. Mit zu vielen Vorschriften könnte Europa hinter den globalen Wettbewerbern zurückbleiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -68.68 117354478
Long 8 -31.98 154137909
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten