Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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29.08.2026 04:16:31
"Wir hinken stets hinterher": Siemens-Chef warnt Brüssel vor KI-Überregulierung
Siemens-Chef Busch sieht die Künstliche Intelligenz nicht als Blase, sondern als grösste Wette der Geschichte auf Technologie. Umso mehr stört ihn der Regelungseifer aus Brüssel. Mit zu vielen Vorschriften könnte Europa hinter den globalen Wettbewerbern zurückbleiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
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28.08.26
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28.08.26
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