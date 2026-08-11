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11.08.2026 06:04:11
WIR Bank: Ausleihungen wachsen nur noch moderat – Geschäft von VIAC floriert
Das Zinsumfeld ist für Schweizer Banken nach wie vor anspruchsvoll. Dies bekam auch die WIR Bank Genossenschaft im 1. Semester 2026 zu spüren. Die Erträge aus dem Zinsengeschäft gingen um […]
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