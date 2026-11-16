WinVest Acquisition öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

WinVest Acquisition lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch