WinVest Acquisition gewährte Anlegern Blick in die Bücher

WinVest Acquisition liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WinVest Acquisition die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das WinVest Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -0.090 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch