Wintrust Financial Aktie 522875 / US97650W1080
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19.10.2026 23:29:53
Wintrust Financial Reports Higher Net Income In Q3
(RTTNews) - Wintrust Financial Corporation (WTFC) on Monday reported third-quarter results with profit increasing from last year.
Net income rose to $239.054 million from $216.254 million in the prior-year quarter. Earnings per share climbed to $3.37 from $2.78.
Net interest income increased to $621.604 million from $567.010 million, while net interest income after provision for credit losses rose to $595.725 million from $545.242 million.
Total non-interest income increased to $136.273 million from $130.827 million, while total non-interest expense rose to $405.665 million from $380.028 million.
For the nine months ended September 30, net income increased to $700.135 million from $600.820 million, while earnings per share rose to $9.89 from $8.25.
WTFC is currently trading after hours at $141.50, down $0.94 or 0.66 percent on the Nasdaq.
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